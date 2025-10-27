Гривна после перерыва преодолела психологическую отметку в 42 гривны за доллар

Фактически за месяц доллар "вырос" почти на одну гривну

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Нацбанк Украины вновь понизил курс национальной валюты, установив его на 28 октября в размере 42,07 гривны за один доллар.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, до 42 гривен за доллар курс национальной валюты не опускался с января 2025 года. На 27 октября курс гривны составлял 41,99 гривны за доллар. В начале прошлой недели за доллар давали 41,73 гривны, а в начале этого месяца - 41,14 гривны. Фактически за месяц доллар "вырос" почти на одну гривну.

Как отмечают эксперты украинского агентства УНН, Нацбанк в очередной раз прибегает к политике контролируемой девальвации национальной валюты. На ослаблении гривны настаивают кредиторы Киева из Международного валютного фонда (МВФ), отмечая, что слабая национальная валюта увеличивает поступления в бюджет в гривневом эквиваленте от экспорта, таможенных платежей и, главное - от помощи западных партнеров, которая выделяется в долларах и евро. "До конца 2025 года курс доллара может колебаться в диапазоне от 42,5 до 45,7 гривны", - приводит УНН мнение экономиста и аналитика Елены Соседки.

Опрошенные агентством аналитики полагают, что 45 гривен за доллар - это не критический предел, а ориентир, и в отдельные периоды курс может временно подниматься и выше 46 гривен за доллар.

С 24 февраля 2022 года Нацбанк Украины зафиксировал курс на уровне 29,25 гривны за доллар. Регулятор предпринимал беспрецедентные шаги для его удержания, однако с 21 июля 2022 года гривну пришлось девальвировать на 25%. 3 октября 2023 года Нацбанк объявил о введении управляемого гибкого курса, пояснив, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания, и пообещал минимизировать разницу между наличным и официальным курсами. С 15 июля 2024 года украинская валюта впервые преодолела отметку в 41 гривну за доллар.