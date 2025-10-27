ФАС: пересмотр механизма дифтарифов на электроэнергию не скажется на населении

Ведомство намерено установить контроль за тем, чтобы устанавливаемые тарифы на электроэнергию для населения не превышали предельные уровни

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о пересмотре концепции дифференцированных тарифов на электроэнергию для граждан для снижения объема перекрестного субсидирования не окажет дополнительную тарифную нагрузку на население. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС намерена установить контроль за тем, чтобы устанавливаемые тарифы на электроэнергию для населения не превышали предельные уровни. В случае необходимости служба примет меры по недопущению необоснованного роста платы для граждан.

"Реализация предлагаемых инициатив в рамках развития дифференцированных тарифов не окажет дополнительную тарифную нагрузку на граждан и добросовестных потребителей, потребляющих электрическую энергию в целях коммунально-бытового потребления. Согласно проведенному анализу на подавляющем большинстве граждан (около 90%) внедрение дифференцированных тарифов никак не отразилось, поскольку их бытовое потребление электроэнергии укладывается в границы первого диапазона", - говорится в сообщении.

В ФАС напомнили, что в 2025 году применение дифференцированных по объему потребления тарифов позволило сократить объем перекрестного субсидирования на 31,7 млрд рублей.

"Кроме того, согласно принятому постановлению правительства РФ, диффтарифы не будут вводиться, если перекрестное субсидирование в регионе составляет менее 1% от необходимой валовой выручки сетевых организаций. Также социальная норма потребления сохраняется в регионе, если перекрестное субсидирование снижается на 1% ежегодно или заключено регуляторное соглашение, которое учитывает темпы изменения тарифов для населения", - напомнили в ведомстве.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что ФАС предлагает пересмотреть концепцию дифференциации тарифов на электроэнергию для граждан для борьбы с перекрестным субсидированием. В числе предложений - снижение диапазонов социальной нормы потребления электроэнергии для населения, сокращение перечня потребителей, приравненных к населению, а также поэтапная отмена понижающих коэффициентов и сдерживание предельной величины перекрестного субсидирования. Это может позволить снизить объем перекрестного субсидирования на 160 млрд рублей к 2032 году, отмечало издание.

О дифференцированном тарифе

Российские регионы с 1 января 2024 года могут внедрять дифференцированный тариф на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Действует три диапазона тарифов: максимальный уровень первого диапазона составляет не более 3,9 тыс. кВт·ч в месяц. Все последующее потребление электроэнергии относится ко второму диапазону, максимум которого - 6 тыс. кВт·ч в месяц. После этого уровня начинается третий диапазон. Первый диапазон льготный, рассчитан на стандартные нужды домохозяйств и будет ежегодно индексироваться в рамках социально-экономического прогноза РФ. Второй не несет нагрузки перекрестного субсидирования, позволяя возместить расходы на услуги по передаче электроэнергии на уровне не ниже экономически обоснованного тарифа. Третий тариф предназначен для коммерческих потребителей.