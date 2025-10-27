Самолеты "Байкал" начнут возить туристов в Красноярском крае

Сначала самолеты будут использоваться для лесоавиационных работ, к пассажирским перевозкам их допустят позже

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские многоцелевые легкие самолеты "Байкал" будут возить туристов в Красноярском крае, сообщает Министерство экономического развития (МЭР) РФ.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил аэропорт Шушенское, где предприятие "Агат" - один из крупнейших эксплуатантов авиаработ - в 2026 году получит 10 бортов легких многоцелевых самолетов "Байкал". МЭР РФ уточняет, что сначала самолеты будут эксплуатироваться для лесоавиационных работ, а к пассажирским перевозкам их допустят чуть позже.

"Шушенское - мощная точка притяжения, но здесь не только оно, здесь Ергаки, Саяно-Шушенская ГЭС. Для растущего турпотока, который уже превышает показатели советского времени, критически важна современная авиация. Новый самолет "Байкал", который здесь будут обкатывать, - это возможность для экономически доступных полетов, в том числе экскурсионных. Здесь есть что посмотреть с высоты", - приводятся в сообщении министерства слова Решетникова.

Основная программа визита министра была посвящена оценке туристического потенциала и инвестиционного климата региона. Глава МЭР РФ провел серию рабочих встреч с руководством края и представителями делового сообщества, а также посетил ключевые объекты показа. В Минусинске он осмотрел ключевые объекты культурного наследия, включенные в программу возрождения исторического центра города. В их числе историческое здание Минусинского драматического театра после реставрации, отреставрированная гостиница "Михайловская" и "Дом Вильнера".

Минэкономразвития РФ в рамках реализации государственных программ и национальных проектов продолжит оказывать комплексную поддержку стратегическим инициативам Красноярского края, направленным на создание конкурентоспособного, диверсифицированного туристического продукта, ориентированного на международный рынок, отмечается в сообщении.