Economic Times: импорт Индией нефти из США в октябре увеличился до 540 тыс. б/с

По данным издания, это является максимумом с 2022 года

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 октября. /ТАСС/. Закупки Индией нефти в США выросли в октябре до 540 тыс. баррелей в сутки (б/с), что является максимумом с 2022 года. Об этом сообщило издание The Economic Times со сcылкой на аналитическую компанию Kpler.

Увеличение закупок американской нефти произошло на фоне усилий Нью-Дели по диверсификации поставок энергоносителей и снижения напряженности в торговле с Вашингтоном после введения администрацией президента Дональда Трампа 50-процентных пошлин на индийский экспорт. По мнению аналитиков Kpler, Индия пытается найти баланс между обеспечением национальной энергетической безопасности, увеличением стратегических запасов нефти и решением геополитических проблем, вызванных требованием Белого дома сократить закупки российских энергоносителей.

В ноябре суточные поставки нефти из США могут составить до 450 тыс. баррелей, что является резким скачком по сравнению со средним показателем в 300 тыс. баррелей в 2025 году. Дальнейший рост экспорта будет ограничен длительным временем доставки американской нефти в Индию, значительной стоимостью фрахта судов и технологическим трудностями местных НПЗ в ее переработке.

Поставки американской нефти в Индию в августе - сентябре в среднем составили 220 тыс. б/с по сравнению с суточным уровнем 364 тыс. баррелей в июле. В текущем году доля поставок из США в импорте нефти Индии оставалась на уровне ниже 6% по сравнению с 10% в 2024 году. За девять месяцев 2025 года объем закупок американского СПГ составил 2 млн тонн против 5 млн тонн в этот период годом ранее. Как ранее заявили источники The Times оf India в правительстве республики, "Индия руководствуется исключительно экономическими целями при закупке нефти и СПГ на мировом рынке, а не геополитикой, правительство не вмешивается в решения государственных нефтяных компаний". Закупки Индией нефти не будут ограничиваться третьей страной, они могут быть прекращены только в результате санкций ООН, как в случае с Ираном.

Россия остается главным поставщиком нефти в Индию, отмечает издание. В сентябре доля РФ в общем импорте этого носителя достигла 33,3%. По итогам прошлого месяца Индия импортировала из РФ 1,6 млн б/с нефти. Это меньше на 6%, чем в августе, когда республика покупала 1,7 млн б/с. Общий импорт Нью-Дели в сентябре составил около 4,8 млн баррелей нефти.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта, который обеспечивает более 85% потребностей страны в этом энергоносителе. Индийские нефтеперерабатывающие заводы закупают нефть более чем в 30 странах.