Автозавод "Моторинвест" прекратил производство электромобиля Evolute I-Pro

Завершение производства не повлияет на гарантийные и сервисные обязательства компании, отметили в пресс-службе автоконцерна

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Липецкий автопроизводитель "Моторинвест" прекратил выпуск электромобиля Evolute I-Pro, выпуск которого был начат в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе автоконцерна.

"В связи с тем, что модель Evolute I-Pro исчерпала свой жизненный цикл, мы приняли решение о завершении ее производства", - сказали там.

По данным пресс-службы, завершение производства не повлияет на гарантийные и сервисные обязательства компании. Кроме того, компания обеспечит бесперебойные поставки запасных частей и доступность сервиса на базе СТО дилерских предприятий, а также сервисных партнеров бренда и после окончания гарантийного времени.

В "Моторинвесте" также отметили, что в настоящее время ведется активная работа над обновлением модельной линейки Evolute. "Ближайшей новой моделью бренда станет абсолютно новый Evolute i-Joy, в набирающем популярность в стране кузове кроссовер", - подчеркнули в компании.