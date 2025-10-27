Минпромторг назвал возможной перевозку людей с помощью БАС в будущем

При этом сроки пока назвать нельзя, отметили в министерстве



МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Возникновение направления использования беспилотных авиационных систем (БАС) для перевозки людей допускается в будущем, но конкретизация сроков преждевременна. Об этом говорится в опубликованном Минпромторгом РФ на портале проектов нормативных правовых актов проекте распоряжения правительства России об утверждении стратегии развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года и плана мероприятий по ее реализации.

Базовыми условиями для развития таких перевозок являются "эффективная оптимизация нормативно-правового регулирования, рост интереса разработчиков и изготовителей к освоению сверхинновационных технологий, готовность общества к роботизации и перспективной аэромобильности".

"Тем не менее на этапе формирования стратегии конкретизация задач и показателей, касающихся перевозок людей, считается преждевременной в связи с фактически не прогнозируемым сроком внедрения этих технологий в Российской Федерации", - отмечается в документе.

В целом в документе выделяются восемь основных направлений использования БАС. Это сбор и передача данных, проведение авиационной разведки и обеспечение охраны территории и объектов, внесение веществ (например, для защиты растений), аэрологистика, работы по обеспечению связью, образовательная и спортивная деятельность, визуальные инсталляции, а также внешние работы (строительно-монтажные работы, тушение пожаров и другое).