МЭА опасается падения инвестиций в СПГ из-за низких цен после 2030 года

К 2030 году в мире появятся новые мощности по экспорту СПГ на 300 млрд куб. м в год, 70% из которых будут находиться в США и Катаре, отметили в агентстве

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) в среднесрочном прогнозе по рынку газа на период до 2030 года выразило опасения о возможном снижении инвестиций в СПГ на фоне падения цен после 2030 года. Это может привести к дефициту газа на рынке, указало агентство.

"Период низких цен может подорвать инвестиции в СПГ. В то время как ожидается, что мировой газовый рынок будет озабочен поглощением следующей волны поставок СПГ в среднесрочной перспективе, длительный период снижения цен на СПГ может снизить стимулы компаний к инвестированию в проекты по сжижению, а также в инфраструктуру для добычи и транспортировки газа. Учитывая длительные сроки реализации СПГ-проектов, это потенциально может привести к ужесточению ситуации на мировых газовых рынках после 2030 года, особенно если спрос будет расти более высокими темпами", - сказано в прогнозе.

МЭА ожидает, что к 2030 году в мире появятся новые мощности по экспорту СПГ на 300 млрд куб. м в год, 70% из которых будут находиться в США и Катаре.

Импорт СПГ небольшими рынками, более чувствительными к колебаниям цен, также увеличится до 2030 года. Ожидается, что следующая волна поставок СПГ смягчит конкуренцию между разными регионами мира, которая усилилась в последние годы, указало агентство.