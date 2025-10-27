В России могут ввести систему оценки локализации производства медизделий

В Минпромторге отметили, что эта работа проводится для создания дополнительных стимулов развития и освоения перспективных технологий производства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Минпромторг России предлагает с 1 января 2026 года ввести балльную систему оценки уровня локализации производства медицинских изделий и технических средств реабилитации. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Нововведения предполагают перевод критериев определения уровня локализации производства 94 позиций медицинских изделий и технических средств реабилитации на балльную систему оценки. Баллы будут выставляться в зависимости от технологических стадий производства и видов используемого сырья", - говорится в сообщении Минпромторга.

В министерстве отмечают, что эта работа проводится в рамках выполнения поручения правительства России и направлена на углубление локализации производства на территории страны, а также на создание дополнительных стимулов развития и освоения перспективных технологий производства.