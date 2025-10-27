МЭА: спрос на газ для центров обработки данных США может вырасти к 2030 году

Чуть более 40% электроэнергии для ЦОД вырабатывается на природном газе

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Спрос на газ для питания центров обработки данных (ЦОД) в Соединенных Штатах к 2030 году может вырасти на 20 млрд куб. м, говорится в среднесрочном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа на период до 2030 года.

"США уже являются крупнейшим в мире потребителем электроэнергии для центров обработки данных, и ожидается, что спрос на электроэнергию в этом сегменте вырастет примерно на 250 ТВт•ч в период с 2024 по 2030 год. Учитывая, что в настоящее время чуть более 40% электроэнергии для ЦОД вырабатывается на природном газе, этот рост может привести к увеличению годового спроса на газ почти на 20 млрд куб. м к 2030 году", - сказано в отчете.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что альтернативы искусственному интеллекту в настоящее время нет, а он требует все больше энергии. Чем мощнее ЦОД, чем мощнее искусственный интеллект, тем больше требуется энергии. При этом он отмечал, что те страны, которым не хватит энергии для питания ЦОД, останутся "на задворках истории". По его словам, внедрение искусственного интеллекта приведет к росту потребления электроэнергии ведущими экономическими центрами мира в два-три раза. По сравнению с прогнозируемым в 2026 году потреблением, для работы ЦОД в мире через 4-5 лет потребуется в 2,3-2,5 раза больше электроэнергии.