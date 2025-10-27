Квота для "визовых" работников в 2026 году в РФ составит 278 тыс.

В Минтруде отметили, что работодатели стали чаще выбирать механизм квотирования при привлечении иностранной рабочей силы

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Минтруд России предлагает установить квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран на 2026 год в пределах 278,9 тыс. разрешений. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтруда, отметив, что работодатели стали чаще выбирать механизм квотирования при привлечении иностранной рабочей силы.

"Квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран предлагается установить в пределах 278,9 тыс. разрешений на 2026 год. Такую потребность заявили и подтвердили на межведомственных комиссиях работодатели из различных субъектов. Речь идет о разрешении на найм квалифицированных работников под заявленную работодателями потребность, если региональной межведомственной комиссией подтверждено, что предприятие не может найти сотрудников внутри субъекта", - говорится в сообщении.

В Минтруде подчеркнули, что квота сформирована только на основании одобренных на региональном и федеральном уровнях заявок работодателей. Часть квоты выделяется для продления разрешений для уже работающих иностранных граждан, поэтому это не всегда новые работники. В основном через механизм квотирования работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других государств, с которыми действует визовый режим.

При этом квота не означает автоматического разрешения на въезд иностранного работника. Каждый специалист из визовых стран, приглашаемый в пределах квоты, оформляет рабочую визу и разрешение на работу. Как правило, фактический объем въехавших в рамках квоты работников несколько ниже согласованного объема, поскольку уже даже после утверждения квоты продолжается поиск специалистов внутри страны под заявку региона.

Формирование квоты

Замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин отметил, что трудоустройство российских граждан - приоритет государственной политики в сфере регулирования рынка труда и занятости. 92% работников от общей квоты - это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и масштабных инфраструктурных проектов, и только небольшая часть (8%) - это неквалифицированные рабочие, занятые в тяжелых условиях труда, и иные сотрудники, например, ветеринарные санитары или рабочие по уходу за животными.

"Квалификация таких работников - одно из условий подтверждения квоты, и интерес работодателей к такому механизму делает поток иностранной рабочей силы более прозрачным. В основном такие работники приезжают для установки, наладки и обслуживания импортного технологического оборудования, для выполнения отдельных работ и конкретных проектов. Иностранные работники из визовых стран приезжают организованно, к конкретному работодателю на установленный период времени. И мы видим, что постепенно количество работодателей, которые выбирают именно такой способ найма - под гарантированные квалификации - увеличивается", - добавил Платыгин.

В связи с реализацией инвестиционных проектов в рамках квоты вырос спрос на такие профессии как "монтажник технологических трубопроводов", "арматурщик (строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)", "бетонщик", "электросварщик ручной сварки", "монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций", "мастер строительных и монтажных работ", "электромеханик".