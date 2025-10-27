Агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Аэрофлота" на уровне ruAA

Аналитики агентства отмечают рентабельность при приемлемом уровне ликвидности и комфортную долговую нагрузку компании

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило ПАО "Аэрофлот" рейтинг кредитоспособности на уровне ruAA, прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

"По итогам 9 месяцев 2025 г. компания перевезла 42,5 млн пассажиров (сопоставимо с аналогичным периодом 2024 г.), при этом компания продолжает занимать лидирующее положение на рынке РФ с долей рынка около 43%", - отметили в "Эксперт РА".

Аналитики агентства отмечают рентабельность при приемлемом уровне ликвидности и комфортную долговую нагрузку компании. Показатель скорректированного чистого долга к LTM EBITDA на 30.06.2025 составил 2,3х, сохранившись на уровне прошлого года. Коэффициент покрытия процентных расходов показателем EBITDA также остался неизменным - 3,5х.

В "Эксперт РА" учли широкий спектр мер поддержки, оказанных "Аэрофлоту" и отрасли в последние годы, в том числе финансирование страхового урегулирования по воздушным судам. Успешное урегулирование оказало существенную поддержку финансовому профилю компании и снизило процентную нагрузку.

Агентство отмечает "хороший уровень ликвидности", поддерживаемый комфортным графиком погашения обязательств, доступом к невыбранным кредитным линиям и запасом ликвидности, а также позитивные изменения в профиле валютных рисков, связанные со снижением валютных обязательств по лизинговому портфелю. В рамках оценки корпоративного риск-профиля агентство отметило высокое качество корпоративного управления, риск-менеджмента и информационной прозрачности компании.