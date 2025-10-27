Минздрав: отказы фармацевтам в аккредитации не носят системный характер

В ведомстве уточнили, что профессиональная аккредитация проводится с учетом требований к медицинским и фармацевтическим работникам

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Отказы в прохождении периодической аккредитации специалистов с фармацевтическим образованием не носят системный характер и затрагивают только несоответствие требованиям документов конкретных фармацевтов. Ожидается, что по итогам 2025 года около 40 тыс. человек будут успешно аккредитованы, ответили в пресс-службе Минздрава России на запрос ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что фармацевтические специалисты России направили коллективное обращение в Правительство РФ, Госдуму и Минздрав из-за якобы несогласованности нормативных актов и проблем при прохождении профессиональной аккредитации.

"С начала 2025 года процедуру периодической аккредитации успешно прошли 34 787 специалистов с фармацевтическим образованием. 28.10.2025 г. состоится очередное заседание центральной аккредитационной комиссии, на котором будут рассмотрены еще 4 472 комплекта документов. Таким образом, итоговая цифра за 2025 год составит около 40 тыс. человек. Это говорит о том, что имеющиеся отказы в прохождении периодической аккредитации не носят системный характер, а лишь отражают несоответствие установленным требованиям документов конкретных специалистов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что профессиональная аккредитация проводится с учетом требований к медицинским и фармацевтическим работникам, предусмотренных Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. Такое правило равно действует для всех медицинских и фармацевтических работников без исключения.

По состоянию на октябрь 2025 года среди основных причин отказа аккредитации выделены следующие: отсутствие стажа; образования; заверенной копии трудовой книжки; информации в федеральном регистре медицинских и фармацевтических работниках или его некорректное заполнение.

"Указанные причины не являются формальными. Их игнорирование аналитиками федерального аккредитационного центра приведет к допуску к осуществлению профессиональной деятельности специалистов с низким уровнем профессиональных компетенций, может создать угрозу для здоровья и жизни граждан", - заключили в Минздраве.