CNBC: без выплаты в $1 трлн Маск может уйти из Tesla

Председатель совета директоров Робин Денхолм отметила, что без гендиректора компания "может потерять значительную стоимость"

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Председатель совета директоров автопроизводителя Tesla Робин Денхолм предупредила акционеров, что они должны проголосовать за выплату генеральному директору Илону Маску компенсационного пакета на сумму почти $1 трлн, иначе он может покинуть компанию. Об этом она, как сообщает телеканал CNBC News, написала в письме акционерам в преддверии ежегодного собрания компании 6 ноября.

"Без Илона Tesla может потерять значительную стоимость, поскольку нашу компанию могут перестать оценивать по тому, чем мы стремимся стать", - написала Денхолм. Она подчеркнула, что Маск является ключом к будущему автопроизводителя, поскольку компания выходит за рамки "просто еще одной автомобильной компании", уделяя больше внимания полному автопилоту и роботам Optimus.

Предложение о выплате, которое должно быть одобрено акционерами до 5 ноября, столкнулось с противодействием. Крупнейшая в мире консалтинговая фирма по доверенностям Institutional Shareholder Services рекомендовала голосовать против из-за "астрономической" суммы. Группа профсоюзов и корпоративных наблюдателей также запустила кампанию против пакета, указывая на ущерб бренду от политической активности Маска.

Денхолм, однако, утверждает, что дело "меньше связано с компенсацией, а больше - с влиянием на голосование". По ее словам, Маск хочет иметь достаточное влияние, чтобы "плохие вещи не могли случиться с ИИ", имея в виду его опасения по поводу контроля над "армией роботов". Полный пакет позволит Маску увеличить долю в компании примерно до 25%, что он публично требовал в течение последнего года.