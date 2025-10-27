Госдума обсудит проект обращения к ГА ООН о прекращении блокады Кубы

Также парламентарии планируют рассмотреть инициативы об усилении уголовной ответственности за диверсии и предоставлении участникам СВО права на второе бесплатное среднее профобразование

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят проект обращения к ГА ООН о необходимости прекращения экономической блокады Кубы. Также в повестке - инициативы об усилении уголовной ответственности за диверсии, предоставлении участникам СВО права на второе бесплатное среднее профобразование и об ужесточении ответственности сотрудников банков за нарушения при работе с депозитами и кредитами.

Проект обращения к участникам Генассамблеи ООН, парламентам государств - членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения блокады Кубы был внесен в палату парламента комитетом Госдумы по международным делам. Депутаты отмечают, что экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы со стороны США является систематическим нарушением норм и принципов международного права.

Наказание за диверсии

Законопроект, усиливающий уголовную ответственность за диверсии, палата парламента рассмотрит в первом чтении. Документ внесли 419 депутатов всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Предлагается дополнить статью 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности) положением, предусматривающим введение уголовной ответственности за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. За такое преступление может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, а также пожизненное лишение свободы.

Также законопроектом предусмотрены изменения в статью 205.1 (содействие террористической деятельности), согласно которым устанавливается уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность. За такое преступление также может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или пожизненное заключение.

Возраст наступления уголовной ответственности предлагается снизить до 14 лет для ряда преступлений, в том числе за содействие террористической деятельности, за организацию террористического сообщества, за диверсию, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсий, организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Кроме того, законопроект дополняет перечень преступлений, за которые не назначается условное наказание, включая в него участие в диверсионном сообществе. Нововведения вводят также требование отбыть 75% назначенного судом срока для условно-досрочного освобождения осужденных за совершение диверсий, содействие диверсионным действиям, прохождение обучения для последующего осуществления диверсий, а также за организацию диверсионного сообщества и участие в нем. Предполагается, что виновным в совершении указанных преступлений не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусматривают соответствующие статьи.

Право на второе бесплатное среднее профобразование

Кроме того, Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о втором бесплатном среднем профессиональном образовании для участников СВО. Документ подготовлен группой депутатов и сенаторов, включая первых вице-спикеров Совфеда Владимира Якушева и Андрея Яцкина, руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева, лидера партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова.

Изменения вносятся в статью 68 закона "Об образовании в РФ". Согласно законопроекту, право на повторное бесплатное получение среднего профессионального образования предоставляется участникам спецоперации, включая военнослужащих и мобилизованных, бойцов Росгвардии, добровольцев, а также сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в ходе СВО или выполняли задачи на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных регионах России.

Это право распространяется и на лиц, участвовавших в боевых действиях в составе подразделений ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.

О повышении ответственности банковских сотрудников

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, который наделяет банки правом увольнять сотрудника за однократное грубое нарушение обязанностей по ведению депозитов и кредитованию клиентов, если оно причинило ущерб учреждению или его клиентам. Законопроектом предлагается наделить кредитную организацию как работодателя правом расторгнуть трудовой договор с работником за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, связанных с открытием и ведением банковских счетов (вкладов) и (или) кредитованием клиентов, которое повлекло причинение ущерба кредитной организации и (или) ее клиентам.

Также предусматривается возможность отстранения работника кредитной организации от работы на период проведения проверки по факту такого грубого нарушения, при этом заработная плата работнику начисляется в течение всего времени проведения проверки.

Проект документа направлен на повышение эффективности мер, препятствующих участию работников кредитных организаций в мошеннической деятельности, а также улучшение качества банковского обслуживания, говорится в пояснительной записке.