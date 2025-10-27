В Казани пройдет инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"

В мероприятии примут участие частные инвесторы, представители компаний и регулятора

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет! Казань" пройдет сегодня в Республике Татарстан на территории технопарка "IT-парк им. Башира Рамеева". В мероприятии примут участие частные инвесторы, представители компаний и регулятора.

Как заявляли ранее в пресс-службе ВТБ, цель форума - развитие инвестиционной культуры в России и доступ к профессиональной экспертизе для клиентов во всех регионах страны.

На площадке форума эксперты "ВТБ мои инвестиции" презентуют инвестиционные идеи. Эксперты фондового рынка также проведут инвестиционный интенсив по акциям, облигациям, инструментам коллективных инвестиций. Также в программе - мастер-классы по структурированию личных и корпоративных финансов и по формированию сбалансированного инвестиционного портфеля. "Важной частью программы станет открытый диалог с эмитентами из Татарстана. Представители компаний расскажут о своем бизнесе, стратегиях развития и финансовых результатах, а также ответят на вопросы участников форума", - уточнили в пресс-службе ВТБ.

В 2025 году инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит в пяти российских городах. Первой площадкой форума стал Санкт-Петербург (24 сентября), за ним - Екатеринбург (7 октября), а после форума в Казани последует "Россия зовет! Краснодар" (13 ноября). Завершится форум традиционным двухдневном мероприятием в Москве. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит с 2009 года и впервые - в обновленном формате, когда площадками для форума стали еще четыре города. Международные инвесторы традиционно встретятся на московской площадке форума в декабре.

ТАСС выступает информационным партнером форума.