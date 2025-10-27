В Херсонской области запустят предприятие по переработке рыбы

Регион достиг договоренности с компанией "Морские комплексные системы", отметил губернатор Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 28 октября. /ТАСС/. Херсонская область достигла договоренности с компанией "Морские комплексные системы", согласно которой в регионе создадут совместное предприятие по переработке рыбы. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"На VIII Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге достигли договоренности с компанией "Морские комплексные системы" об открытии в нашем регионе совместного предприятия по переработке рыбы", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что делегация МинАПК Херсонской области посетила базу компании, изучила технологии и протестировала оборудование. "Будем адаптировать современные решения к нашим условиям и налаживать производство", - добавил он.

Как отметил ТАСС начальник Управления рыболовства и мониторинга водных биоресурсов Министерства АПК Херсонской области Юрий Шибаев, компания готова оказать региону помощь в проектировании, правильном подборе современного оборудования и внедрении технологических решений при строительстве комплекса.

"Мы начали обсуждать подбор оборудования, а также возможности для расширения технологических возможностей рыбопереработки. Создание современного перерабатывающего комплекса позволит нам увеличить объем выпуска готовой рыбной продукции, сделать отрасль более устойчивой и конкурентоспособной. Мы рассчитываем на рост занятости и повышение качества сырьевой базы", - подчеркнул он.

По его словам, уже в ближайшее время продолжатся технические консультации и проработка проектных решений.