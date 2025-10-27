Россиянам назвали размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году

Выплату индексируют на 7,6%

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году, как ожидается, превысит 27 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Страховая пенсия - самый распространенный вид выплат. Ее назначают при достижении пенсионного возраста, инвалидности или при потере кормильца. Размер пенсии зависит от фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Стоимость одного балла устанавливает государство, а их количество зависит от стажа работы и уровня зарплаты.

"Средний размер начисленной страховой пенсии в РФ по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. Следовательно, после индексации на 7,6% ее размер увеличится до 27 788,8 рубля", - сказала Финогенова.

Эксперт также отметила, что средний размер социальной пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России на 1 июля 2025 года составлял 15 856,22 рубля. Такие пенсии, в отличие от страховых, не зависят от трудового стажа и накопленных взносов. "С 1 апреля 2026 года после индексации на рост прожиточного минимума пенсионера в 2025 году размер [социальных пенсий] увеличится, однако пока нет подтвержденной информации относительно коэффициента индексации", - добавила собеседница агентства.

Социальная пенсия выплачивается гражданам, которые в силу разных обстоятельств не имеют трудового стажа (дети-инвалиды) или его недостаточно для страховой пенсии. Социальные пенсии по старости назначаются на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста.