Руденко: Россия увеличивает торговлю в нацвалютах с Вьетнамом

Москва заинтересована в том, чтобы в странах АСЕАН появилась возможность оплаты картой "Мир", добавил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россия последовательно расширяет торговлю в национальных валютах с Вьетнамом и другими странами - членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил "Известиям" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Это направление нашей экономической политики со многими странами, с Вьетнамом и с другими государствами. С рядом стран заключены соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, в частности с Вьетнамом. Это хорошо работает. Есть проблемы, но они решаемы", - сказал он изданию.

Как подчеркнул Руденко, Россия заинтересована в том, чтобы в странах АСЕАН появилась возможность оплаты картой "Мир". "Мы обсуждаем и эти вопросы с Малайзией и с другими странами тоже", - добавил дипломат.