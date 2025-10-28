Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо

Тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14, отметили в ведомстве

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Импортозамещенный образец российского самолета МС-21 поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"), сообщил Минпромторг России. Кадры полета лайнера размещены в Telegram-канале министерства.

На борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14.

"Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля 2025 года", - говорится в сообщении министерства.

Сертификацию импортозамещенного самолета МС-21 планируется завершить в конце 2026 года, после чего первые два лайнера запустят в серийное производство, сообщал ранее глава Ростеха Сергей Чемезов.

МС-21 - отечественный проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который должен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке. Он также сможет быть альтернативой самолетам зарубежного производства. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Самолет рассчитан на полеты на расстояния до 5,1 тыс. км.