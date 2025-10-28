Эксперт Панасенко: рост цен на рынке жилья Кубани может достичь 15%

По мнению директора по развитию активов многопрофильного холдинга AVA Group, снижение ставки до 16,5% существенно не повлияет на покупательский спрос в регионе

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 28 октября. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра на рынке жилья Краснодарского края после снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5% может увеличиться в 2025 году на 7-15%, такое мнение выразил ТАСС директор по развитию активов многопрофильного холдинга AVA Group Евгений Панасенко. Инвесторы в условиях снижения ключевой ставки будут перераспределять свои активы, в том числе и в недвижимость.

Ранее Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п. п. - до 16,5%, указав, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели.

"В условиях понижения ставки и уменьшения доходности от вкладов инвесторы будут перераспределять свои активы, в том числе в недвижимость, которая остается одним из наиболее надежных объектов для вложения. Это, а также продолжающийся рост себестоимости строительства, позволяют сделать прогноз о дальнейшем увеличении стоимости квадратного метра в Краснодарском крае, - сказал собеседник агентства. - Общая динамика подорожания 1 кв. м в регионе в 2025 году может составить от 7 до 15%, в зависимости от локации".

По мнению Панасенко, снижение ставки до 16,5% существенно не повлияет на покупательский спрос в регионе. При этом, отметил эксперт, эффект на себестоимость жилья и цены на него продолжат оказывать повышение налога на добавленную стоимость (НДС) и вследствие стоимости строительных материалов и логистики.

"В 2026 году на ситуацию будет дополнительно влиять перевод на выплату НДС предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, чья выручка превысит 10 млн рублей", - добавил Панасенко.

О рынке жилья Краснодарского края

Краснодарский край занимает второе место в России и первое в ЮФО по объемам ввода в эксплуатацию жилья. По итогам 2024 года регион стал одним из лидеров по общему объему строительных работ, обеспечив 3,3% от общероссийского показателя. Объем работ в крае за прошлый год достиг 554,8 млрд рублей, что на 14,3% больше, чем в 2023 году, а всего за год было введено в эксплуатацию 32 704 здания.