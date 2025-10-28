"Солар" назвал среднее число DDoS-атак на компании РФ в январе - сентябре

Хакеры за девять месяцев совершили в среднем 1,2 тыс. таких атак на каждую российскую компанию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Хакеры в январе - сентябре 2025 года совершили в среднем 1,2 тыс. DDoS-атак на каждую российскую компанию, сообщили ТАСС в группе компаний "Солар" на основе анализа атак на своих клиентов. Для получения данных за период были проанализированы атаки на 700 компаний.

Мощнейшая атака произошла во время саммита России и США на Аляске - с силой в почти 1,5 Тбит/сек был атакован один из телеком-операторов. В "Соларе" отмечают, что самые мощные атаки за период шли именно на операторов - причем работающих в Донбассе, Новороссии и в ЮФО.

Средняя мощность DDoS за девять месяцев не превышала 1,6 Гбит/сек. Пики атак были в марте (92,3 тыс.), мае (79,8 тыс.) и сентябре (80,5 тыс.) при 560 тыс. зафиксированных.

При этом среднее количество атак на компанию - 1,2 тыс. - оказалось на 32% меньше, чем годом ранее. А общее зафиксированное число DDoS-атак на клиентов - 560 тыс. - на 12% меньше. В целом, хоть атаки еще продолжаются, эффективность DDoS снижается - "зрелость ИБ" в российских компаниях растет, отмечает глава направления Anti-DDoS в "Соларе" Сергей Левин.