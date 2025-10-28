Венесуэла приостановила энергетическое соглашение с Тринидадом и Тобаго

Николас Мадуро отметил, что Министерство углеводородов Венесуэлы и правление государственной нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela предложили денонсировать энергетическое соглашение по разработке совместных газовых блоков с Тринидадом и Тобаго

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Ernesto Vargas

КАРАКАС, 28 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приостановил действие энергетического соглашения с Тринидадом и Тобаго в связи с угрозой участия страны в агрессии США против Боливарианской Республики.

"Перед лицом угрозы премьер-министра [Камлы Персад-Биссессар] превратить Тринидад и Тобаго в авианосец империи США против Венесуэлы и Южной Америки я одобрил предупредительную меру - немедленную приостановку действия всех положений и договоренностей энергетического соглашения", - сообщил президент в эфире программы телеканала Venezolana de Televisión "С Мадуро плюс".

Мадуро отметил, что Министерство углеводородов Венесуэлы и правление государственной нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela предложили денонсировать энергетическое соглашение по разработке совместных газовых блоков с Тринидадом и Тобаго. Но "мы, в знак боливарианского братства, сохранили это энергетическое соглашение", заявил президент.

Правительство Венесуэлы 26 октября осудило военные учения, проводимые Тринидадом и Тобаго при координации, финансировании и контроле Южного командования ВС США, расценив их как враждебную провокацию против Боливарианской Республики и серьезную угрозу миру в Карибском бассейне.