НИУ ВШЭ: быстрорастущие компании обеспечили 73% прироста выручки бизнеса РФ

Наиболее активно росли сектора "Иные наукоемкие услуги", "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" и "Наукоемкие рыночные услуги", говорится в исследовании

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские быстрорастущие компании в 2024 году подтвердили свою ключевую роль в развитии национальной экономики. Согласно исследованию Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ (материалы есть в распоряжении ТАСС), основанному на анализе налоговой отчетности юридических лиц из базы данных FIRA, совокупная выручка быстрорастущих компаний за три года выросла с 10,3 трлн рублей в 2021 году до 31,8 трлн рублей в 2024 году, увеличиваясь на 46% в год. При этом именно такие компании обеспечили 73% общего прироста выручки всего российского бизнеса за 2021-2024 годы - 21,5 трлн рублей из 29,6 трлн.

Быстрорастущие компании стали главным источником создания новых рабочих мест: на них пришлось 1,2 млн из 1,56 млн новых позиций, появившихся в российской экономике за три года. При этом компании без роста выручки за тот же период сократили почти 1 млн рабочих мест. Как отмечают исследователи, именно быстрорастущие компании служат стабилизатором занятости, аккумулируя высвобождающуюся рабочую силу из менее успешных предприятий. Совокупная численность сотрудников быстрорастущих компаний увеличивалась в среднем на 20% в год и достигла 2,75 млн человек.

По данным аналитиков, рост выручки у таких компаний обеспечивается прежде всего за счет роста производительности труда. Выработка на одного сотрудника выросла за три года почти вдвое - с 6,5 млн до 11,5 млн рублей в год (рост 21% ежегодно), тогда как по всем компаниям показатель увеличивался лишь на 3% в год - с 7,2 млн до 8 млн рублей. Это свидетельствует о высокой эффективности бизнес-моделей и их способности адаптироваться к структурным изменениям экономики.

Наиболее активно росли сектора "Иные наукоемкие услуги", "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" и "Наукоемкие рыночные услуги". В промышленности лидировали высокотехнологичные и средне-высокотехнологичные производства. Менее динамично развивались сектора "Сельское хозяйство и рыболовство", "Низкотехнологичное производство" и "Средне-низкотехнологичное производство".

В 2024 году заметно возросла доля "техногазелей" - быстрорастущих компаний из высокотехнологичных секторов. Их удельный вес достиг 15,5% по числу компаний и 17% по численности занятых. По словам директора Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дана Медовникова, этот рост отражает усиливающееся влияние высокотехнологичных секторов на экономику России и связан с реализацией государственной политики технологического суверенитета.

"Быстрорастущие компании сегодня - это не просто источник деловой активности и рабочих мест. Это сегмент, который задает новую модель роста, основанную на повышении эффективности, технологическом обновлении и способности бизнеса быстро адаптироваться к изменениям среды. Именно такие компании формируют будущее национальной экономики", - отметил Медовников.

Методика исследования

В исследовании рассматривались юридические лица с численностью персонала не менее 10 человек, действующие на конец 2024 года.

Из 1,4 млн компаний, представленных в России, в выборку вошли 194,4 тыс., из которых 34,3 тыс. признаны быстрорастущими - со среднегодовыми темпами роста выручки выше 20% за 2021-2024 годы (в соответствии с определением CAGR).