В Крыму собрали вдвое меньше подсолнечника, чем в 2024 году

Объем урожая составил 17,7 тыс. тонн

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Порядка 17,7 тыс. тонн подсолнечника собрано в 2025 году в Республике Крым с 35 тыс. га, что более чем в два раза меньше показателя 2024 года, сообщил ТАСС замминистра сельского хозяйства региона Николай Тютюник.

"В Республике Крым уборка проведена на площади почти 35 тыс. га, намолочено 17,7 тыс. тонн при средней урожайности с одного гектара немногим более 5 центнеров. Эти показатели обусловлены сложными погодными условиями: в период вегетации культуры практически отсутствовали осадки, что не позволило сформировать необходимую генеративную массу масла семян", - сказал он.

Согласно данным министерства, в 2024 году подсолнечник занимал площадь 47,7 тыс. га, было собрано 36,14 тыс. тонн урожая. По словам замминистра, при отсутствии осадков и дефицита влаги в почве аграрии шли на риск, высаживая подсолнечник, поэтому было засеяно меньше площадей. Если ситуация с наличием влаги в почве улучшится, фермеры смогут вновь расширить территории посевов этой культуры.

О погодных сложностях в Крыму

Проблемы с водой в Крыму затрагивают АПК, ограничивая возможности орошения. Как ранее сообщила замглавы НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы по республике достиг минимума последних 30-40 лет. Из-за недостаточного количества апрельских осадков в 2025 году в НИИ сельского хозяйства Крыма отмечали гибель яровых и озимых - режим ЧС был введен в восьми районах республики. Также весной в Крыму было несколько волн заморозков. Минсельхоз региона прогнозировал потери миндаля, черешни и сливы на 15%, сокращение урожайности озимой пшеницы до 60% в отдельных районах, потери до 7% винограда.