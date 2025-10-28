Эксперт Сулейкин: Россия не отстает от мировых технотрендов в области ИИ

Особенно ярко это видно в решениях для бизнеса, отметил специалист

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россия демонстрирует высокий уровень соответствия мировым технологическим трендам в области искусственного интеллекта (ИИ), особенно это проявляется в решениях для бизнеса. Такое мнение выразил ТАСС кандидат технических наук, архитектор Big Data-систем Александр Сулейкин.

"Россия демонстрирует высокий уровень соответствия мировым технологическим трендам в области искусственного интеллекта. Особенно это проявляется в сегменте решений для бизнеса - от генеративных моделей до отраслевых чат-ботов и e-агентов. Мы видим, что российские решения уже не только соответствуют общим направлениям развития, но в ряде узкоспециализированных задач даже опережают аналоги", - сказал Сулейкин.

Он отметил, что подобные решения ориентированы в основном на решение вопросов среднего и крупного бизнеса, связанных с безопасностью внедрения системы ИИ, и на вопросы, связанные с этичностью, с управлением систем на основе генеративного искусственного интеллекта.

По словам Сулейкина, российские ИИ-решения вызывают особенный интерес в странах Ближнего Востока и несмотря на санкции и политические барьеры, именно в том регионе активно ищут технологичных партнеров, и российские решения часто оказываются конкурентоспособными. "Отдельный интерес вызывает используемый российскими компаниями технологический стек, гибкость платформ, а также возможность быстро адаптировать решения под местные реалии и требования", - добавил эксперт.

Сулейкин заметил, что Россия не просто сохраняет позиции на глобальном ИИ-рынке, но и формирует собственную зону влияния, а в ключевых направлениях - от генеративного ИИ до гибких отраслевых платформ - отечественные решения доказывают свою состоятельность.