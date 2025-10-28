Розничные продажи пива в России за январь - сентябрь сократились на 16,9%

Они составили 462,36 млн дал

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Розничные продажи пива в России за январь - сентябрь 2025 года упали на 16,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 462,36 млн дал, сообщили в Росалкогольтабакконтроле.

Продажи пива и пивных напитков за исследуемый период сократились на 15,6% и составили 535,6 млн дал, отдельно розничные продажи пивных напитков снизились на 5,9%, до 73,24 млн дал.

При этом розничные продажи сидра, пуаре и медовухи в России за III квартала 2025 года выросли на 1,3% - до 8,74 млн дал.

Другая алкогольная продукция

По данным Росалкогольтабакконтроля, розничные продажи водки в России, включая предприятия общественного питания, в январе - сентябре 2025 года снизились на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 54,46 млн дал, коньяка - на 9,7%, до 9,29 млн дал.

Продажи ликероводочных изделий выросли на 13,2% - до 13,56 млн дал, других спиртных напитков - на 1,2%, до 10,84 млн дал. Всего продажи спиртных напитков крепостью свыше 9% сократились на 2,1% - до 88,16 млн дал.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России, включая предприятия общепита, за указанный период снизились на 12% - до 150,72 млн дал. Продажи слабоалкогольной продукции упали на 88,2%, до 1,32 млн дал.

Продажи виноградных вин сократились на 3,1% - до 42,37 млн дал, ликерных вин - на 11,1%, до 877,8 тыс. дал. Продажи игристых вин снизились на 6,2% - до 14,77 млн дал.

Продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом за отчетный период уменьшились на 13,2%, до 1,05 млн дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 59,6%, до 185,1 тыс. дал. Продажи плодовой алкогольной продукции снизились на 74,8%, до 1,99 млн дал.