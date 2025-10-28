Билл Гейтс назвал Китай серьезным конкурентом США в сфере ядерных инноваций

Основатель компании Microsoft рассматривает ядерную энергетику как важнейший источник обеспечения ЦОД нужной им энергией

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Китай выходит в лидеры мировой гонки за создание малых модульных и термоядерных реакторов, которые могут использоваться для питания центров обработки данных (ЦОД). Об этом заявил американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

"Успехи КНР в области термоядерного синтеза и деления ядер весьма впечатляют", - приводит его слова агентство Bloomberg. Страна инвестирует в термоядерный синтез "в два раза больше, чем весь остальной мир вместе взятый", включая США, сказал Гейтс об усилиях Китая в области ядерных инноваций.

Гейтс рассматривает ядерную энергетику как важнейший источник обеспечения ЦОД нужной им энергией, а также необходимым условием снижения расходов на электроэнергию. Миллиардер считает, что в долгосрочной перспективе, "вероятно, либо деление [атома], либо термоядерный синтез станут самым дешевым способом производства электроэнергии".

Согласно апрельскому отчету консалтинговой компании BloombergNEF, ожидается, что к 2035 году на центры обработки данных в США будет приходиться примерно 9% от общего потребления электроэнергии, что более чем вдвое превышает уровень 2024 года. Растущий спрос на энергопитание приведет к резкому увеличению (на $350 млрд) расходов на ядерную энергетику, прогнозирует служба Bloomberg Intelligence.