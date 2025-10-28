Набиуллина: инфляционные ожидания останутся высокими из-за разовых факторов

Глава ЦБ подчеркнула, что в отличие от инфляции, инфляционные ожидания пока значимо не снижаются

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут сохраняться на высоком уровне из-за разовых факторов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

"И мы понимаем, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и роста НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин. Это такие товары, маркеры, и эти факторы, они наслаиваются друг на друга и, конечно, усиливают ожидания граждан", - сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что в отличие от инфляции, инфляционные ожидания пока значимо не снижаются.