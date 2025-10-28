ОАК и индийская HAL подписали меморандум о производстве самолетов SJ-100

В рамках соглашения Hindustan Aeronautics Limited получит права производить SJ-100 для внутренних заказчиков

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 октября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") и индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали меморандум о производстве самолетов SJ-100. Об этом HAL сообщила в Х.

Как сказано в сообщении, стороны "подписали в Москве меморандум о взаимопонимании по производству гражданских самолетов SJ-100". "SJ-100 станет переломным моментом в развитии ближнемагистральных авиаперевозок в рамках программы UDAN в Индии. В рамках этого соглашения HAL получит права на производство самолетов SJ-100 для внутренних заказчиков", - подчеркнули в индийской корпорации.

"Это также станет первым случаем полного производства пассажирского самолета в Индии. Последним таким проектом было производство HAL AVRO HS-748, которое началось в 1961 году и завершилось в 1988 году", - добавили в HAL.

SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих SJ-100. По данным HAL, на сегодняшний день произведено более 200 самолетов этой модели, которые эксплуатируются более чем 16 коммерческими авиакомпаниями.