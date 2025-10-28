ЦБ выявил регуляторный арбитраж в области цифровых финактивов

Банк России будет снижать избыточные требования для традиционных финансовых активов, чтобы облегчить выпуск и обращение облигаций на рынке без потери надежности и качества

Здание ЦБ РФ © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. ЦБ РФ обнаружил регуляторный арбитраж (когда компании или физические лица используют различия в законодательстве разных юрисдикций для получения выгоды) в области цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"В настоящее время мы видим, что действительно возник так называемый регуляторный арбитраж, несовпадение правил, причем в одной части - в пользу цифровых финансовых активов, а в другой части, например, в налоговой, - в пользу традиционных финансовых активов. И мы после долгих дискуссий с правительством, с участниками рынка приняли принципиальное решение двигаться в двух направлениях", - сказал Чистюхин.

По его словам, ЦБ будет снижать избыточные требования для традиционных финансовых активов, чтобы облегчить выпуск и обращение облигаций на рынке без потери надежности и качества. Также планируется выравнивать регулирование налоговых и цифровых финансовых активов, чтобы ими было так же удобно пользоваться, как и традиционными инструментами.