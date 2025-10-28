В Казахстане сообщили о санкционных оговорках в договоре с Росатомом по АЭС

Согласно им, республике не грозят последствия рестрикций, сообщил глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Российская госкорпорация "Росатом" не находится под санкциями, однако во все договоры, в том числе по строительству первой АЭС в Казахстане, включены санкционные оговорки, согласно которым республике не грозят последствия рестрикций. Об этом сообщил журналистам глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Мы отслеживаем все риски, связанные с возможностью введения санкций, для наших контрагентов, в том числе во всех крупных соглашениях предусмотрено требование, юридически так называемые санкционные оговорки, которые полностью освободят Республику Казахстан от последствий введения подобных санкций", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Саткалиев подчеркнул, что Росатом в целом не находится под санкциями, за исключением ряда его компаний". "Все контрагенты, с которыми мы работаем, осуществляют работу в соответствии с правилами международной торговли, по ним нет никаких ограничений", - добавил Саткалиев.