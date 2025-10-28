В ЦБ рассказали о работе и расчетах с криптовалютой

Широкого применения пока нет, отметил зампред ЦБ Владимир Чистюхин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Работа и внешнеторговые расчеты с криптовалютой осуществляются, но широкого применения пока не получают. Об этом заявил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"На сегодняшний день, наверное, следует сказать следующее, что этот экспериментальный правовой режим развивается не так активно, как нам хотелось бы, по двум причинам. Причина первая, эффективно работают иные сложившиеся инструменты для проведения международных расчетов. Это и прямые корреспондентские счета, и разные агентские схемы, и клиринговые механизмы, которые широко сегодня представлены во внешнеэкономической деятельности. В этом смысле, да, работа и расчеты с криптой, они осуществляются, но такого широкого применения пока не получают. Второй важный критерий, который тоже очень сильно влияет на данную ситуацию, заключается в том, что у нас сегодня фактически операции с криптовалютой, вот если убрать прямой запрет, который сегодня существует на расчеты, операции с криптовалютой, они находятся в серой зоне", - отметил он.