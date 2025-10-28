В Подмосковье около 6 млрд рублей инвестируют в новую площадку "лайт индастриал"

Проект будет реализован на земельном участке площадью 17 га

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Компания "Юпитер" планирует построить комплекс промышленных площадок в формате "лайт индастриал" на территории индустриального парка "Южный" в Подольске. Инвестиции в проект составят около 6 млрд рублей, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Инвестиции в проект компании "Юпитер" оцениваются в 6 млрд рублей. Проект будет реализован на земельном участке площадью 17 га, а общая площадь объекта составит свыше 100 тыс. кв. м. Суммарно компании, которые начнут работать на создаваемой площадке, создадут не менее 700 рабочих мест", - сказала Зиновьева.

Как уточнили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона, проект компании будет реализован на территории индустриального парка "Южный" в городском округе Подольск. В результате на площадке появится 71 автономный блок площадью по 1,5 тыс. кв. м.

Зампред рассказала, что формат "лайт индастриал" представляет собой промышленные боксы, оснащенные всей необходимой инфраструктурой, что позволяет сократить средний срок запуска нового производственного предприятия с 1,5-2 лет до 6 месяцев. Недвижимость такого формата пользуется высоким спросом у предприятий малого и среднего бизнеса. Так, площадки выбирают компании под мелкосерийное производство комплектующих, транспортно-логистические услуги, пищевое производство, пункты выдачи заказов и под другие цели.