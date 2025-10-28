ЦБ продал юани на 9,5 млрд рублей с расчетами 27 октября

Продажа валюты на внутреннем рынке с расчетами 24 октября также составила 9,5 млрд рублей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке юани с расчетами 27 октября 2025 года на сумму 9,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Продажа валюты на внутреннем рынке с расчетами 24 октября 2025 года также составила 9,5 млрд рублей.

Операции покупки и продажи иностранной валюты осуществляет Банк России на внутреннем рынке в валютной секции Мосбиржи в инструменте "юань - рубль".