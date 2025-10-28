Эксперт Корнилов допустил снижение ключевой ставки до конца года

Российская экономика постепенно переходит к фазе сбалансированного роста, отметил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции"

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Пространство для некоторого снижения ключевой ставки в этом году сохраняется. Такое мнение высказал инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Алексей Корнилов в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Казани.

"Буквально на прошлой неделе состоялось очередное снижение ключевой ставки до 16,5%. <...> К концу года <...> либо на этом уровне [останется], может быть, будет 16%. В принципе пространство для некоторого еще снижения в этом году сохраняется", - сказал Корнилов.

Он добавил, что экономика постепенно переходит к фазе сбалансированного роста. "Мы наблюдаем за тем, что инфляция у нас снижается. Мы прогнозируем в районе 6,8% уровень инфляции к концу текущего года. И это все позволяет, конечно, осуществлять более мягкую денежно-кредитную политику со стороны регулятора, со стороны Центрального банка", - сказал он.

