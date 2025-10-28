На Дальнем Востоке продажи электромобилей выросли на 54%

Самый большой рост произошел в Бурятии

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Число сделок с электромобилями в регионах Дальнего Востока в третьем квартале 2025 года увеличилось на 54% относительно аналогичного периода прошлого года. Аналитики портала "Дром" связывают повышение интереса с информацией об изменении расчета ставки утильсбора, сообщили ТАСС в пресс-службе портала.

"Продажи автомобилей с электрическим мотором на вторичном рынке за третий квартал выросли на 54%. Рост продаж в годовой динамике начался летом: к июлю 2024 - рост 10%, к августу - рост 27%, к сентябрю - 11%. Однако даже при таком скачке спроса доля электромобилей составляет всего 0,3%. Как отмечают аналитики, частично на рост спроса в последние месяцы повлияли новости об изменении расчета ставки утильсбора, где льготная ставка остается только для ввоза электромобилей мощностью до 80 лошадиных сил", - обозначили в пресс-службе.

Эксперты-аналитики портала отмечают, что летом автолюбители покупали машины, которые уже давно присутствуют на рынке. Так, на электромобили Nissan Leaf 2011-2013 годов выпуска пришелся 91% от всех продаж электромобилей в ДФО. По популярности в первую пятерку входят также китайский Zeekr 001, пятиместный седан Tesla Model 3 и кроссовер Nissan Ariya. Все эти модели, в основном, были приобретены в Приморье.

Среди регионов Дальнего Востока 39% проданных электромобилей за третий квартал приходится на рынок Приморского края, 22% - на Хабаровский край и по 10% - на рынки Забайкалья, Приамурья и Бурятии. В Приморье рост продаж составил 61% при росте цены в 2%, до 1 млн рублей. При этом доля продаж Nissan Leaf в регионе составляет 80%. Самыми дорогими приобретенными за квартал электромобилями стали Zeekr 001 2023 года по средней цене 5,5 млн рублей, Lexus RZ450e 2023 года за 4,3 млн рублей и Nissan Ariya 2024 года за 3,5 млн рублей.

Рост продаж

Самый большой рост продаж электромобилей на Дальнем Востоке произошел в Бурятии - в 4,5 раза. В основном это коснулось Nissan Leaf 2011-2013 годов выпуска, в результате чего общая средняя стоимость этих авто снизилась на 42% - до 796 тыс. рублей. В Приамурье продали вдвое больше электромобилей, средняя цена которых сократилась на 18% - до 483 тыс. рублей, жители региона выбирали только Nissan Leaf.

В Забайкалье продажи электрокаров выросли на 60%, а цена упала на 2% - до 601 тыс. рублей. В Хабаровском крае рост продаж составил 44% при падении цены на 11% - до 599 тыс. рублей. Жители региона стали чаще выбирать модели Nissan Leaf 2011 и 2013 годов, приобрели также Nissan e-NV200 2015 года за 1,4 млн рублей и Tesla Model S 2017 года за 2,2 млн рублей. Последняя стала самым дорогим электромобилем, купленным в регионе с июня по сентябрь.

В стране

Продажи автомобилей с электрическим мотором на вторичном рынке РФ выросли на 52% - до 0,2% от всех сделок с подержанными авто. Лидером остается японский электромобиль Nissan Leaf, таких авто продали на 55% больше, а средняя цена осталась на прежнем уровне - 752 тыс. рублей. Доля этих авто в общем объеме продаж составляет 62%. Второе место занимает премиальный спортивный Zeekr 001 - за квартал спрос на эту модель вырос на 58%, а цена упала на 9% - до 4,7 млн рублей.

Продажи электромобилей в третьем квартале выросли практически во всех федеральных округах. В Сибири электромобили выбирали на 52% чаще, на Урале и Северо-Западе спрос вырос на 48%, в центральных регионах - на 38%.