От утильсбора предложили освободить авто под процедурой таможенного склада

Такие товары не находятся в свободном обращении на территории России, поскольку они сохраняют статус иностранных, пояснил один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому транспортные средства, помещенные под таможенные процедуры таможенного склада, свободного склада, а также переработки на таможенной территории и ввозимые в РФ, будут освобождены от уплаты утилизационного сбора. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Нормами закона "Об отходах производства и потребления" установлены правовые основы по уплате утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и самоходных машин и (или) прицепов к ним. Действующим таможенным законодательством ЕАЭС предусмотрен ряд таможенных процедур, предусматривающих через предоставление организациям различных льгот получение значительного и длительного экономического эффекта, отмечается в пояснительной записке.

Процедура таможенного склада предусматривает возможность ввоза иностранных товаров, которые определенный срок хранятся на таможенном складе без уплаты ввозных пошлин и налогов. Однако применение такой процедуры при ввозе транспортных средств либо шасси транспортных средств осложняется необходимостью уплаты утильсбора. "При этом взимание утильсбора при помещении под таможенную процедуру таможенного склада противоречит самой природе необходимости его уплаты. Помещенные под данную процедуру товары не находятся в свободном обращении на территории РФ, поскольку они сохраняют статус иностранных товаров, находятся на территории таможенного склада и их использование по функциональному назначению запрещено", - пояснил ТАСС один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов.

Кроме того, таможенная процедура таможенного склада предусматривает возможность завершить ее не только выпуском для внутреннего потребления, но и обратным вывозом товаров в соответствии с таможенной процедурой реэкспорта, при этом возврат уплаченного утильсбора в подобных случаях не производится, добавил депутат. "Непосредственно при ввозе и помещении под таможенную процедуру свободного склада импортеру необходимо будет уплатить утилизационный сбор. Таким образом, предприятию необходимо привлекать данные средства из собственных оборотных средств, а в случае их отсутствия привлекать заемные. То есть производитель будет вынужден либо увеличить отпускную цену на готовую продукцию, что, безусловно, снизит спрос у покупателей, либо прекратить свою деятельность в связи с низкой маржинальностью либо вообще убыточностью", - отмечает парламентарий.

В связи с этим законопроектом предлагается дополнить перечень оснований, исключающих необходимость уплаты утильсбора новым основанием - ввозом транспортных средств в РФ и помещением их под таможенные процедуры таможенного склада, свободного склада и переработки на таможенной территории.