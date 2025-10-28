Korean Air обсудит прямое авиасообщение с РФ, когда позволят условия

До 2022 года Korean Air выполняла прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток

СЕУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Южнокорейская авиакомпания Korean Air будет готова к рассмотрению возможности возобновления прямых авиарейсов с Россией, когда улучшится ситуация. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Korean Air рассмотрит возможное сотрудничество, когда позволит ситуация", - ответили в авиакомпании на просьбу прокомментировать заявления российских властей о проработке возможности возобновления прямого авиасообщения. До 2022 года Korean Air выполняла прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток.

27 октября министр транспорта РФ Андрей Никитин сказал, что возможность возобновления авиасообщения между Россией и Южной Кореей прорабатывается. В понедельник газета "Известия" со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрей Руденко написала, что авиакомпании России и Южной Кореи находятся в контакте по вопросу возобновления прямого авиасообщения.

Россия считает необходимым восстановление прямого авиасообщения для расширения культурного и гуманитарного сотрудничества с Республикой Корея, заявлял ранее советник-посланник России в Сеуле Дмитрий Кулькин.