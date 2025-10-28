Токаев позвал финский бизнес в Центральную Азию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал, что Астана готова поддержать реализацию совместных проектов с Финляндией. На переговорах в расширенном составе с президентом Финляндии Александером Стуббом, прибывшим с официальным визитом, он призвал финские компании выходить на рынок Центральной Азии.

"Глава государства сообщил, что Казахстан готов поддержать реализацию совместных проектов и призвал финские компании использовать имеющиеся возможности для иностранных инвесторов с целью выхода на широкий рынок Центральной Азии", - сообщила пресс-служба Токаева.

"В Казахстане мы придаем большое значение дружбе с Финляндией и готовы к реализации уже достигнутых договоренностей, а также к развитию новых направлений сотрудничества", - приводит слова главы республики его пресс-служба.

Токаев подчеркнул, что Финляндия является ключевым торговым партнером Казахстана в Северной Европе и Европейском союзе. В ходе встречи стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, добавили в пресс-службе главы Казахстана.

Ранее Стубб заявил, что одним из направлений переговоров с казахстанским коллегой Токаевым станут вопросы внешней политики и безопасности и отметил, что Хельсинки стремится "найти решение сложных вопросов".