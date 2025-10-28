ГД приняла закон о продлении моратория на единую уплату налогов и зарплат в ГОЗ

Институт единого налогового платежа делает невыполнимым требование об одновременной уплате соответствующих налогов, страховых взносов при выплате заработной платы с отдельного счета, указывают в правительстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о продлении до 31 декабря 2026 года моратория на обязанность уплачивать налоги и взносы одновременно с выплатой зарплат в сфере гособоронзаказа. Документ инициирован правительством РФ.

С 1 января 2023 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым следует вносить на единый налоговый счет налоги, сборы и страховые взносы каждого налогоплательщика и налогового агента. Между тем закон о гособоронзаказе предусматривает использование отдельного счета, с которого можно списывать деньги на оплату труда только при одновременной уплате налогов и взносов.

"Федеральным законом "О государственном оборонном заказе" установлен режим использования отдельного счета, который предусматривает списание денежных средств с отдельного счета в целях оплаты труда только при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", - говорится в пояснительной записке.

Внедренный в налоговое законодательство институт единого налогового платежа делает невыполнимым существующее требование законодательства в части одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов при выплате заработной платы с отдельного счета, указывают в правительстве.

Ранее принятыми законами была предусмотрена временная приостановка (мораторий) на действие условия одновременности уплаты соответствующих налогов и взносов при осуществлении оплаты труда в 2023, 2024 и 2025 годах. Законом предлагается продлить действие моратория до конца 2026 года.