ГД приняла закон об аренде аэродромов их операторами без проведения конкурса

Изменения вносятся в Воздушный кодекс РФ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, допускающий аренду аэродромов гражданской авиации их операторами без проведения аукционов и конкурсов.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ и принят в первом чтении в сентябре. Изменения вносятся в Воздушный кодекс РФ. Устанавливается, что оператор, эксплуатирующий аэродром гражданской авиации для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов, а также соответствующий требованиям федеральных авиационных правил, сможет арендовать аэродром, находящийся в федеральной собственности, без проведения конкурсов и аукционов.

"Предлагаемые изменения позволят существенно сократить срок передачи федерального недвижимого имущества в аренду операторам аэродромов гражданской авиации (без издания соответствующего акта правительства Российской Федерации), обеспечить непрерывность функционирования аэродромов, а также эффективное использование и сохранность государственного имущества", - говорится в пояснительной записке.