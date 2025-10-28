В Калининграде заработал каршеринг электрокаров местного производства

К весне 2026 года планируется увеличить число электромобилей до 100 машин

© Виталий Невар/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Жителям и гостям Калининграда с 28 октября стала доступна услуга каршеринга на электроавтомобилях "Амберавто А5" производства местного завода "Автотор". Об этом ТАСС сообщила замминистра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Орлова.

"Открывая электрокаршеринг, мы переходим к следующему этапу. На первом этапе мы развивали и продолжаем развивать сеть электрозарядных станций, которые есть сегодня и в Калининграде, и в приморских городах, и во всех городах на востоке области. <...> Группа компаний "Автотор" выпускает для этих автомобилей электродвигатели. В декабре в городе Неман запускается гигафабрика по производству литий-ионных батарей, которые тоже будут использоваться при производстве этих автомобилей", - сказала собеседница агентства.

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил продумать проведение в Калининградской области эксперимента по поэтапному переходу к использованию электромобилей и развития для этих целей зарядной инфраструктуры электрического транспорта. Новая услуга является частью этой работы, отметили в областном правительстве.

Проект реализуют совместно с "Яндекс. Драйв". К весне 2026 года организаторы планируют увеличить число электромобилей в калининградском каршеринге до 100 машин. Летом 2025 года в Калининграде заработал каршеринг с бензиновыми автомобилями местного производства.

"Амберавто А5" - переднеприводный электрический автомобиль с двигателем 160 л. с. и батареей с запасом хода до 520 км. В автомобилях предустановлена система "Яндекс навигатор". В рамках сервиса пользователь сможет забронировать машину на несколько часов или дней.