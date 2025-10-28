Названы сроки выхода бюджетов Донбасса и Новороссии на среднероссийский уровень

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что это может случиться в промежутке 2030-2036 годов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Бюджеты регионов Донбасса и Новороссии должны выйти на среднероссийский уровень сбалансированности в промежутке 2030-2036 годов. Об этом журналистам по итогам тематического мероприятия "100 проектов России. Строительство" в Национальном центре "Россия" сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Если мы говорим сегодня о новых регионах, мы сегодня активно инвестировали в их развитие, но мы видим, что темпы роста налоговой базы позволяют нам надеяться, что уже где-то к 2030-2036 году они будут выходить на среднероссийскую сбалансированность - в целом, какая сбалансированность сейчас между всеми регионами нашей страны", - сказал он.