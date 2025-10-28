Вице-президент РАН назвал Россию лидером в замыкании ядерного топливного цикла

Степан Калмыков отметил, что в РФ успешно реализуются технологии и подходы к этому процессу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Россия является лидером в области полноценного замыкания ядерного топливного цикла, считает вице-президент РАН, академик РАН, научный руководитель Химического факультета МГУ, научный руководитель по радиохимии Радиевого института им. В. Г. Хлопина доктор химических наук Степан Калмыков.

"В направлении, связанном с ядерной энергетикой, мы без преувеличения являемся лидерами, потому что те технологии, те подходы к полноценному замыканию ядерного топливного цикла, - они у нас успешно реализуются", - сказал Калмыков журналистам на XIV Хлопинских чтениях, проходящих в Санкт-Петербурге и организованных Радиевым институтом им. В. Г. Хлопина.

Калмыков уточнил, что Россия опережает "на два-три шага" большинство "дружественных и недружественных партнеров", например Францию, США, Китай и Индию, в области полного замыкания ядерного топливного цикла. По его словам, пока у России есть "явный запас хода", который нельзя растерять, в двухкомпонентной ядерной энергетике.

"Двухкомпонентная ядерная энергетика - когда отработавшее ядерное топливо одних реакторов становится топливом, сырьем для других. Так мы решаем сырьевую задачу и проблему захоронения отходов, обращения с радиоактивными отходами", - добавил Калмыков.