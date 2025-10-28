Стоимость фьючерсов на драгметаллы демонстрирует снижение до 4%

По данным на 13:15 мск, цена на палладий с поставкой в декабре 2025 года на NYMEX находилась на уровне $1 371 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платину, палладий, золото и серебро - на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует снижение от 2 до 4%, следует из данных торговой площадки.

По данным на 13:15 мск, цена фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года на NYMEX находилась на уровне $1 371 за тройскую унцию (-4,29%), а фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года на NYMEX снижался на 3,73%, до $1 524,5 за тройскую унцию.

В то же время стоимость золота с поставкой в декабре 2025 года на Comex составляла $3 913,5 за тройскую унцию (-2,64%), опустившись ниже $3 950 впервые с 6 октября 2025 года, а фьючерс на серебро на бирже Comex находился на уровне $45,84 за тройскую унцию (-2%).

По состоянию на 13:30 мск, стоимость золота замедлила снижение и торговалась на уровне $3 921 за тройскую унцию (-2,46%), а цена на серебро составляла $45,97 за тройскую унцию (-1,72%). В то же время фьючерс на палладий снижался до $1 373,5 за тройскую унцию (-4,12%), а фьючерс на платину до $1 531 за тройскую унцию (-4,12%).

27 октября стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex опустилась ниже $4 000 за тройскую унцию впервые с 10 октября 2025 года.