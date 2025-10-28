Роспатент отмечает рост интереса к регистрации региональных брендов

Среди регионов России больше всего заявок в 2025 году подал Ставропольский край

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. За январь - сентябрь 2025 года в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) поступило на 11% больше заявок на регистрацию регионального бренда, чем за аналогичный период 2024 года. Наибольшее количество заявок подано в отношении продуктов питания и сельхозпродукции, а также изделий народных художественных промыслов, сообщил ТАСС руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Всего поступило 82 заявки на регистрацию и предоставление права использования региональных брендов, в том числе 3 - из-за рубежа. При этом 54 заявки относятся к географическому указанию, а 28 - к наименованию места происхождения товара.

"Регистрация в качестве региональных брендов товаров, которые наиболее ярко представляют регионы страны, их культурное, историческое богатство и достижения, служит не только инструментом экономического роста, но и эффективным способом продвижения субъекта на национальном и зарубежном уровнях. Поднимает его престиж. При этом региональные бренды закрепляются за территорией их производства, поэтому могут использоваться несколькими предприятиями или компаниями одновременно. Это дает регионам возможность экономически развиваться, а производителям - привлекать туристов и инвесторов, сохранять традиционные способы производства и расширять его, а также создавать новые рабочие места", - отметил Зубов.

"Для бизнеса -это хороший шанс и возможность заявить о себе, найти своего потребителя в разных уголках страны. Все это способствует выполнению поставленной президентом России задачи по системной работе над увеличением как числа самих брендов, таки их продвижением", - добавил первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

Наименование места происхождения товара применяется, когда его производство полностью локализовано в регионе и продукт имеет особые свойства, связанные с этой территорией. Если же товар известен своей репутацией, связанной с регионом, но часть его производства находится за пределами территории, оформляется географическое указание.

В 2025 году больше всего заявок - 30 - поступило в отношении товаров в категории "Продукты питания и сельскохозяйственная продукция". В категории "Народные художественные промыслы" поступили 23 заявки, "Минеральная вода" - 12, "Алкогольная продукция" - 7, "Прочие товары" - 7.

Среди регионов больше всего заявок в 2025 году подал Ставропольский край - девять.

За девять месяцев 2025 года в Роспатенте зарегистрированы 22 новых региональных бренда - таких, как "Плешковская игрушка" (Орловская область), "Башкирский палас" (Республика Башкирия), декоративный камень симбирцит (Ульяновская область), "Печорский печатный пряник" (Псковская область), "Царевококшайский окорок" (Республика Марий Эл), "Карельский мармелад" и "Карельский иван-чай" (Республика Карелия).