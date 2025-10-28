В ЦБ заявили, что пик перегрева на рынке труда пройден

Предприятия уже меньше жалуются на дефицит кадров, отметил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Пик перегрева на российском рынке труда пройден. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Казани.

"По общероссийской картине мы видим, что все-таки рынок труда немного охлаждается. То есть пик перегрева пройден. И предприятия уже меньше жалуются на дефицит кадров. Хотя он сохраняется, он очень серьезный. Но все-таки жалоб на это меньше", - сказал Тремасов со ссылкой на проводимые среди предприятий опросы.

При этом в Татарстане, где проходит форум, по его словам, в последнем квартале наблюдается абсолютный рекорд в плане дефицита кадров. "По Татарстану эта ситуация, судя по опросам, остается очень жесткой", - сказал Тремасов.

Первый заместитель министра экономики Республики Татарстан Олег Пелевин отметил, что предприятиями республики заявлено более 40 тыс. вакансий, а количество безработных составляет 3,3 тыс. человек. "Понятно, что достаточно серьезный разрыв", - сказал Пелевин.

О форуме

В 2025 году инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит в пяти российских городах. Первой площадкой форума стал Санкт-Петербург (24 сентября), за ним - Екатеринбург (7 октября), а после форума в Казани последует "Россия зовет! Краснодар" (13 ноября). Завершится форум традиционным двухдневном мероприятием в Москве. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит с 2009 года и впервые - в обновленном формате, когда площадками для форума стали еще четыре города. Международные инвесторы традиционно встретятся на московской площадке форума в декабре.

ТАСС выступает информационным партнером форума.