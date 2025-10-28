Паслер: доля инвестиций в логистику Свердловской области достигла четверти

Также в регионе планируется нарастить мощности обработки грузов до 30 млн тонн

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Доля вложений в логистику в общем объеме инвестиций достигла четверти, во многом благодаря строительству трассы М-12 "Восток". Об этом в рамках тематического мероприятия "100 проектов России. Строительство" в Национальном центре "Россия" сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Сформированный автодорожный каркас связывает все ключевые направления - Пермское, Челябинское, Тюменское - и дает выход к северным территориям, к Сибири. Благодаря этому в Екатеринбурге успешно развивается крупнейший логистический хаб страны. Уже сегодня транспортно-логистический комплекс лидирует по притоку капитала: более четверти объема вложений в экономику - это инвестиции в логистику. Здесь работают около 10% занятых в реальном секторе", - сказал он.

Кроме того, губернатор отметил, что в регионе в течение ближайших 10 лет планируется нарастить мощности обработки грузов до 30 млн тонн. "Действительно, положительный эффект автомобильного строительства мы видим уже сейчас, и он будет усиливаться по мере открытия новых участков [трассы М-12] вплоть до Тюмени. Для нас трасса М-12 "Восток", для регионов Урала, это самый масштабный и современный дорожный проект за последние 10 лет", - добавил Паслер.

Губернатор также напомнил, что уже в 2026 году планируется открыть завершающие участки трассы до Тюмени, а в ноябре этого года с опережением сроков запустят рабочее движение на обходе Богдановича. "Конечно, это еще больше сблизит наши регионы, создав синергетический эффект для экономики, а главное - для повышения качества жизни людей", - отметил он.

Паслер подчеркнул, что трасса М-12 также играет ключевую роль для развития туризма в Уральских регионах. "В последнее время внутренний туризм уверенно набирает обороты. В этом году [Свердловскую] область уже посетили свыше 2 млн туристов, и у нас еще впереди есть два-три месяца. Уверен, что в перспективе с развитием трассы [М-12 "Восток"] привлекательность региона будет только расти", - добавил губернатор.