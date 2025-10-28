Дума одобрила право банков увольнять работников за одно грубое нарушение
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет банки правом увольнять сотрудника за однократное грубое нарушение обязанностей по ведению депозитов и кредитованию клиентов, если оно причинило ущерб учреждению или его клиентам. Документ инициирован группой депутатов. Поправки вносятся в закон "О банках и банковской деятельности".
Согласно законопроекту, кредитная организация как работодатель наделяется правом расторгнуть трудовой договор с работником за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, связанных с открытием и ведением банковских счетов (вкладов) и (или) кредитованием клиентов, которое повлекло причинение ущерба кредитной организации и (или) ее клиентам. Также предусматривается возможность отстранения работника кредитной организации от работы на период проведения проверки по факту такого грубого нарушения, при этом заработная плата работнику начисляется в течение всего времени проведения проверки.
"Поправки ужесточают персональную ответственность сотрудников банков, уличенных в мошенничестве и нарушении регламентов безопасности. Таким образом, мы перекроем преступникам возможность вербовать банковских работников", - написал в своем Telegram-канале один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Банковские системы способны быстро выявлять недобросовестных сотрудников, нарушающих внутренние регламенты, однако сейчас у кредитных организаций отсутствует возможность расторгнуть трудовые отношения оперативно и с соответствующей пометкой в трудовой книжке, указал он. "Предлагаемая мера повысит дисциплину сотрудников банков и мотивирует их тщательнее проверять заявки на кредит, чтобы исключить риски оформления займа клиентом под воздействием манипуляций третьих лиц", - полагает депутат.