Замглавы Минфина назвал крайним случаем возможность переноса IPO ДОМ.РФ

Текущая волатильность основана на тех или иных комментариях зарубежных лидеров, сообщил Алексей Моисеев

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Перенос размещения акций ДОМ.РФ на 2026 год возможен только в качестве крайней меры при радикальном изменении обстоятельств. Об этом сообщил журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Я бы сказал так, что это крайний случай. То есть это должно что-то такое произойти, что радикально что-то меняет. Я надеюсь, ничего такого не произойдет. Текущая волатильность основана на тех или иных комментариях зарубежных лидеров", - сказал замминистра, отвечая на вопрос журналистов о рисках переноса IPO ДОМ.РФ на 2026 год из-за роста волатильности на фондовом рынке.

Моисеев 22 октября говорил, что первичное размещение акций (IPO) банка "ДОМ.РФ" планируется провести в ближайшие недели.

Ранее глава ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным говорил, что банк планирует вывести на рынок около 10% акций и привлечь с рынка от 15 до 30 млрд руб. По словам Мутко, подготовка к размещению сейчас находится на завершающей стадии. Основная часть привлеченных средств будет направлена на проектное финансирование.

